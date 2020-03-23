Порноактриса из Ижевска про коронавирус: «Ничто не помешает мне заниматься любовью»

23 Март 2020 2020-03-23T16:29:43+03:00

Девушка выложила в инстаграм фото в маске (18+)

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Уроженка Ижевска Джия Лисса (Jia Lissa) - одна из самых востребованных, популярных и высокооплачиваемых порноактрис России - спряталась от коронавируса на Бали. Она ежедневно выкладывает новые фотографии и сторис со съемок и вечеринок.

На одном из фото она вместе с очередной подружкой в маске.

Фото: instagram.com/jialissaonly

- Ничто не помешает мне заниматься любовью, - гласит надпись под фото, которое собрало около 21 тысячи лайков и 335 комментариев.

Напомним, в январе стало известно, что Джия Лисса получила престижный в индустрии «для взрослых» «Порно-Оскар». Ранее мы уже писали о том, как начиналась ее карьера.

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ИСТОЧНИК KP.RU