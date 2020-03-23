Порноактриса из Ижевска про коронавирус: «Ничто не помешает мне заниматься любовью»
Уроженка Ижевска Джия Лисса (Jia Lissa) - одна из самых востребованных, популярных и высокооплачиваемых порноактрис России - спряталась от коронавируса на Бали. Она ежедневно выкладывает новые фотографии и сторис со съемок и вечеринок.
На одном из фото она вместе с очередной подружкой в маске.
Фото: instagram.com/jialissaonly
- Ничто не помешает мне заниматься любовью, - гласит надпись под фото, которое собрало около 21 тысячи лайков и 335 комментариев.
Напомним, в январе стало известно, что Джия Лисса получила престижный в индустрии «для взрослых» «Порно-Оскар». Ранее мы уже писали о том, как начиналась ее карьера.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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