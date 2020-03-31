Онлайн: глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом в Удмуртии и режиме самоизоляции для жителей

31 Март 2020 2020-03-31T18:11:41+03:00

Изменить размер текста: A A

31 марта, глава Удмуртии Александр Бречалов, проведет прямую трансляцию. Он ответит на вопросы жителей, касающиеся ситуации с коронавирусом.

- Мы собрали топ-10 вопросов, на которые мы сейчас дадим вам ответы, - отметил Александр Бречалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Режим самоизоляции в Ижевске: в торговых залах нарисуют разметку, чтобы люди держали дистанцию.

- До особого распоряжения: с 1 апреля в Удмуртии перестанут действовать льготные социальные проездные билеты.

- Рейды по проверке магазинов и заведений, которые должны быть закрыты продолжаются. Сколько фактов нарушения распоряжения правительства России было выявлено за последние сутки.

- 31 марта в Удмуртии введут режим самоизоляции для ВСЕХ жителей.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU