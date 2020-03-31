Онлайн: глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом в Удмуртии и режиме самоизоляции для жителей
31 марта, глава Удмуртии Александр Бречалов, проведет прямую трансляцию. Он ответит на вопросы жителей, касающиеся ситуации с коронавирусом.
- Мы собрали топ-10 вопросов, на которые мы сейчас дадим вам ответы, - отметил Александр Бречалов.
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- 31 марта в Удмуртии введут режим самоизоляции для ВСЕХ жителей.
Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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