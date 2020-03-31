2020-03-31T18:11:41+03:00
Общество

Онлайн: глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом в Удмуртии и режиме самоизоляции для жителей

Начало трансляции в 19:00
Дарья ПОРСЕВА
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31 марта, глава Удмуртии Александр Бречалов, проведет прямую трансляцию. Он ответит на вопросы жителей, касающиеся ситуации с коронавирусом.

- Мы собрали топ-10 вопросов, на которые мы сейчас дадим вам ответы, - отметил Александр Бречалов.

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- 31 марта в Удмуртии введут режим самоизоляции для ВСЕХ жителей.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Онлайн: глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом в Удмуртии и режиме самоизоляции для жителей
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