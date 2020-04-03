2020-04-03T18:54:21+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мамам с грудными детьми можно гулять»: глава Удмуртии о послаблении режима самоизоляции

Новые правила вступят в силу 4 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил с видеообращением к жителям республики. Он рассказал, как будет действовать режим самоизоляции до конца месяца и какие новые правила будут введены с 4 апреля.

- Мы допускаем с 4 апреля прогулки с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории, индивидуальные пробежки, индивидуальные занятия скандинавской ходьбой — дистанция минимум 3 метра, проведение индивидуальных открытых тренировок на свежем воздухе, на дому у жителей. Но нельзя использовать уличный спортивный инвентарь. Все это да 19:00, - отметил Александр Владимирович.

Также он назвал список организаций, которые смогут выйти на работу 6 апреля (подробнее).

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Александр Бречалов глава Удмуртии продлил режим самоизоляции до 30 апреля .

ИСТОЧНИК KP.RU

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