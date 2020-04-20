Коронавирус в Ижевске, последние новости на 20 апреля 2020 года: увеличение заразившихся до 137 человек

20 апреля глава Удмуртии сообщил о том, что число заболевших коронавирусом увеличилось до 137 человек. За 19 апреля зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 17 — это пациенты ГКБ №1 Ижевска. Из общего числа зараженных 7 человек выздоровели, 3 летальных случая (подробнее).

Что еще произошло:

- Дезинфекцию парков и скверов начали в Ижевске.

- «Поток очень напряженный»: глава Ижевска прокомментировал километровые пробки на въездах в город.

- «Пересидим карантин»: уроженец Ижевска принял участие во флешмобе со звездами.

- «По статистике у нас произошли расхождения»: глава Удмуртии прокомментировал заявление министра здравоохранения России.

- Сколько постановлений о карантине было выдано приехавшим жителям Удмуртии.

- «Вместе мы победим»: более 70 жителей Ижевска со своих балконов пели песни военных лет.

- Грустные новости. Русский драматический театр заканчивает сезон досрочно.

- Не успеваете заменить паспорт из-за карантина? Вам не придется платить штраф.

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Журналист "Комсомолки" побывал на одном из въездов в Ижевск и посмотрел, как работает система контрольно-пропускных пунктов. Смотрите нашу трансляцию.

Работа КПП на въезде в Ижевск.