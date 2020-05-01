Хор из Удмуртии записал видео с песней для жителей Австралии

1 Май 2020 2020-05-01T14:29:33+03:00

Хор из Удмуртии записал ответное видео с песней для австралийских музыкантов Фото: скриншот

В условиях самоизоляции они исполнили свою версию песни «Waltzing Matilda» [видео]

Изменить размер текста: A A

Хор из Удмуртии исполнил и записал свою версию австралийской народной песни «Waltzing Matilda» (Вальсируя с Матильдой). Артисты академической хоровой капеллы исполнили ее не выходя из дома, в условиях самоизоляции, а после - опубликовали в группу Удмуртской государственной филармонии.

- Мы хотели поддержать всех жителей вашей замечательной страны! И хотим пожелать крепкого здоровья, вдохновения и любви! - пояснили музыканты. В посте также отмечается, что эта песня является неофициальным гимном Австралии.

Отметим, что ранее австралийский мужской хор Dustyesky исполнил песню «На поле танки грохотали». Музыканты также записали его на свои домашние камеры, не нарушая режима самоизоляции.

Академическая хоровая капелла УР, "Waltzing Matilda".Артисты академической хоровой капеллы Удмуртской Республики - родины Петра Ильича Чайковского, в условиях самоизоляции, записали свою версию песни "Waltzing Matilda" для всех жителей Австралии! Мы хотели поддержать всех жителей вашей замечательной страны! И хотим пожелать крепкого здоровья, вдохновения и любви! Waltzing Matilda является австралийской народной песней, которая стала неофициальным гимном Австралии.

На поле танки грохотали : австралийский хор Dustyesky спел советскую песню военных лет. Мужской хор Dustyesky из австралийского города Маллумбимби исполнил советскую песню военных лет "На поле танки грохотали". Участники любительского коллектива не говорят по-русски, они учат тексты исключительно на слух, и узнают о смысле слов из переводов

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Удмуртии: сколько и за что придетя платить?

Обязательный масочный режим вводится с 30 апреля в Удмуртии

Откровения ижевского курьера, работающего во время самоизоляции: «В посылках находим «запрещенку».

ИСТОЧНИК KP.RU