Какие организации в Удмуртии смогут выйти на работу с 12 мая?

8 Май 2020 2020-05-08T16:29:42+03:00

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Глава республики Александр Бречалов на встрече с журналистами озвучил список организаций, которые смогут начать работать с 12 мая.

- Смогут работать рынки в части торговли продовольственными товарами и товарами для садоводства и огородничества, все предприятия обрабатывающего производства, автосалоны, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, адвокатура, нотариат, оценочные компании и МФЦ по предварительной записи, - отметил глава региона.

Напомним, ранее Александр Бречалов сообщил, что власти не разрешают возобновить работу непродовольственным магазинам (подробнее).

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Брифинг главы Удмуртии Александра Бречалова 8 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU