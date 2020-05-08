Какие организации в Удмуртии смогут выйти на работу с 12 мая?
Глава республики Александр Бречалов на встрече с журналистами озвучил список организаций, которые смогут начать работать с 12 мая.
- Смогут работать рынки в части торговли продовольственными товарами и товарами для садоводства и огородничества, все предприятия обрабатывающего производства, автосалоны, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, адвокатура, нотариат, оценочные компании и МФЦ по предварительной записи, - отметил глава региона.
Напомним, ранее Александр Бречалов сообщил, что власти не разрешают возобновить работу непродовольственным магазинам (подробнее).
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Брифинг главы Удмуртии Александра Бречалова 8 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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