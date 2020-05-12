Из-за коронавируса младенцев в Удмуртии осматривают на дому

12 Май 2020 2020-05-12T08:43:40+03:00

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Все плановые процедуры, необходимые навороженным детям, в том числе и осмотры, проводятся в Удмуртии строго на дому. Об этом сообщила зампредседателя правительства региона Анастасия Муталенко.

- Ходить с малышами в поликлинику не надо! Алгоритм такой: вызываете участкового педиатра, врач принимает решение о необходимости планового осмотра или вакцинации, и далее узкий специалист приезжает к вам или вам назначают время, когда надо подойти на вакцинацию, - уточнила Анастасия Муталенко.

Ранее Анастасия Муталенко рассказала, что беременные, контактировавшие с зараженными коронавирусом, находятся в ГКБ №7 Ижевска. Для них выделен целый этаж, персонал обучен, есть все необходимые средства защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU