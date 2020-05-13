2020-05-13T17:54:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 13 мая 2020 года: новая смерть от вируса и увеличение числа зараженных

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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13 мая глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в республике скончался еще один человек с подтвержденным анализом на коронавирус (подробнее).

Что еще произошло:

- Житель Удмуртии совершит забег из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

- Как в Удмуртии будут проходить выпускные и последние звонки.

- Министр образования Удмуртии прокомментировала решения Минпросвещения об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ для школьников.

- Будут ли работать аттракционы в Летнем саду в ближайшее время?

- Глава Удмуртии о соблюдении режима самоизоляции: «Из-за одного жителя уже 12 человек с положительным анализом на коронавирус».

- Сколько новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии выявили на утро 13 мая?

ИСТОЧНИК KP.RU

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