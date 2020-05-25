2020-05-25T13:15:19+03:00
Общество

В лесах Ижевска с 20 мая введен запрет на разведение костров

За нарушение распоряжения предусмотрен штраф
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В лесах Ижевска с 20 мая установили пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации столицы Удмуртии.

- На период наступления устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в течение пожароопасного сезона 2020 года, а также при введении особого противопожарного режима в Ижевске установить запрет на разведение костров в городских лесах, расположенных в границах города, - говорится в документе.

Напомним, в лесах Удмуртии особый противопожарный режим начался 1 мая (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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