2020-06-02T06:39:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекцию проведут в общежитиях Удмуртии

Студентов будут тестировать на коронавирус
Анастасия Захарова
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Сейчас уже дезинфицируют дома в УдмуртииСейчас уже дезинфицируют дома в УдмуртииФото: Амир Закиров
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В Удмуртии начнут дезинфицировать студенческие общежития. Об этом в традиционном прямом эфире рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

- Во всех общежитиях, где живут студенты ВУЗов и колледжей, мы будем впервые тестирование на коронавирусную инфекцию. Также надо будет провести полную дезинфекцию помещений, - заявил глава региона.

По словам Александра Бречалова, Удмуртия не готова ко второму этапу снятия ограничений. Поэтому в городе вновь закрыли парки и скверы. Также глава региона сообщил, что теперь COVID-положительных пациентов, которые отказались от госпитализации, теперь будут класть в больницу принудительно.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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