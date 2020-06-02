Дезинфекцию проведут в общежитиях Удмуртии
В Удмуртии начнут дезинфицировать студенческие общежития. Об этом в традиционном прямом эфире рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
- Во всех общежитиях, где живут студенты ВУЗов и колледжей, мы будем впервые тестирование на коронавирусную инфекцию. Также надо будет провести полную дезинфекцию помещений, - заявил глава региона.
По словам Александра Бречалова, Удмуртия не готова ко второму этапу снятия ограничений. Поэтому в городе вновь закрыли парки и скверы. Также глава региона сообщил, что теперь COVID-положительных пациентов, которые отказались от госпитализации, теперь будут класть в больницу принудительно.
Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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