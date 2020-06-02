2020-06-02T07:29:26+03:00
Общество

Глава Удмуртии о предпринимателях: «Давайте соблюдать договоренности»

Часть бизнесменов не соблюдала требования Роспотребнадзора
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии приостановили деятельность трех предпринимателей, которые не выполняли новые требования, введенные из-за коронавируса. Об этом во время прямой трансляции в своих социальных сетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, пришлось временно приостановить деятельность одной продовольственной точки и двух непродовольственных.

- Дорогие предприниматели! Если мы пошли на такой риск и даем все большему количеству из вас работать, давайте соблюдать договоренности. Есть требования Роспотребнадзора, есть наши требования, их нужно неукоснительно выполнять, - обратился к бизнесу глава Удмуртии.

Всего сотрудники Роспотребнадзора выдали 31 предписание и составили 19 административных протоколов.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Парки и скверы снова закроют в Удмуртии

Отказывающихся от госпитализации пациентов с COVID-19 будут принудительно класть в больницу

Выпускные в Удмуртии могут не состояться в традиционном формате

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще один человек с подтвержденным анализом на коронавирус скончался в Удмуртии
На утро 2 июня в Удмуртии выявили 53 случая заражения коронавирусом
Глава Удмуртии о предпринимателях: «Давайте соблюдать договоренности»
Выпускные в Удмуртии могут не состояться в традиционном формате
Дезинфекцию проведут в общежитиях Удмуртии
Глава Удмуртии о работающих в Последний звонок «наливайках»: «Вы плюете на закон»
Парки и скверы снова закроют в Удмуртии
Отказывающихся от госпитализации пациентов с COVID-19 будут принудительно класть в больницу в Удмуртии
Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей
Сотрудники одной из больниц Удмуртии отправились на карантин из-за коронавируса
На трассе Удмуртии столкнулись «легковушка» и грузовик
Весеннее обострение: ижевчане заметили голого мужчину на остановке
Специалисты начали ремонт проезда Студенческого в Ижевске
Ижевчанин обвиняется в поджоге машины бывшей девушки
Ночью с 1 на 2 июня в Удмуртии ожидается туман
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Более 120 точек продажи алкоголя проверили в Ижевске 30 мая
Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске
Со 2 июня в городке Металлургов в Ижевске отключат горячую воду
Жители дома на улице Удмуртской в Ижевске спели песню ко Дню защиты детей
До особого распоряжения: в Удмуртии продлили ограничение на регистрацию брака в торжественной обстановке
Жителя Краснодарского края осудят в Удмуртии за мошенничество
На 1 июня в Удмуртии выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом
В Ижевске возобновил работу трамвай №12
40-тысячный ребенок родился в Перинатальном центре Ижевска
На региональных трассах Удмуртии заканчивают наносить разметку
Проезд по улице Нижней в Ижевске ограничат до 7 июня