Глава Удмуртии о предпринимателях: «Давайте соблюдать договоренности»

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:29:26+03:00

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В Удмуртии приостановили деятельность трех предпринимателей, которые не выполняли новые требования, введенные из-за коронавируса. Об этом во время прямой трансляции в своих социальных сетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, пришлось временно приостановить деятельность одной продовольственной точки и двух непродовольственных.

- Дорогие предприниматели! Если мы пошли на такой риск и даем все большему количеству из вас работать, давайте соблюдать договоренности. Есть требования Роспотребнадзора, есть наши требования, их нужно неукоснительно выполнять, - обратился к бизнесу глава Удмуртии.

Всего сотрудники Роспотребнадзора выдали 31 предписание и составили 19 административных протоколов.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.

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ИСТОЧНИК KP.RU