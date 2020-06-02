Глава Удмуртии о предпринимателях: «Давайте соблюдать договоренности»
В Удмуртии приостановили деятельность трех предпринимателей, которые не выполняли новые требования, введенные из-за коронавируса. Об этом во время прямой трансляции в своих социальных сетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
По его словам, пришлось временно приостановить деятельность одной продовольственной точки и двух непродовольственных.
- Дорогие предприниматели! Если мы пошли на такой риск и даем все большему количеству из вас работать, давайте соблюдать договоренности. Есть требования Роспотребнадзора, есть наши требования, их нужно неукоснительно выполнять, - обратился к бизнесу глава Удмуртии.
Всего сотрудники Роспотребнадзора выдали 31 предписание и составили 19 административных протоколов.
Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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