За день в Удмуртии водители сбили двух пешеходов

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:05:27+03:00

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В Удмуртии за 3 июня произошло два ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- Так в Сарапуле 30-летняя женщина, водитель машины «Шевроле Авео» сбила пешехода – 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Еще одно ДТП произошло в Ижевске, 32-летний водитель машины «Лада Веста» сбил 44-летнего мужчину, который переходил по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы, мужчину отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU