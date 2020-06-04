За день в Удмуртии водители сбили двух пешеходов
В Удмуртии за 3 июня произошло два ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- Так в Сарапуле 30-летняя женщина, водитель машины «Шевроле Авео» сбила пешехода – 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Еще одно ДТП произошло в Ижевске, 32-летний водитель машины «Лада Веста» сбил 44-летнего мужчину, который переходил по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.
В результате ДТП оба пешехода получили травмы, мужчину отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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