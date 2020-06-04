2020-06-04T13:05:27+03:00
Происшествия

За день в Удмуртии водители сбили двух пешеходов

Среди пострадавших есть 12-летний ребенок
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии за 3 июня произошло два ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- Так в Сарапуле 30-летняя женщина, водитель машины «Шевроле Авео» сбила пешехода – 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Еще одно ДТП произошло в Ижевске, 32-летний водитель машины «Лада Веста» сбил 44-летнего мужчину, который переходил по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы, мужчину отвезли в больницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Около 200 жителей одного из районов Удмуртии вынужденно отправились на самоизоляцию из-за коронавируса.

- Прокуратура Удмуртии выявила факты занижения стоимости продуктовых наборов, которые выдают школьникам.

- Врачи в Глазовской больнице получили положенные выплаты после вмешательства следственного комитета Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник отдела ГИБДД МВД по Удмуртии рассказал, по каким правилам ездить, если разметка не соответствует знакам
Глава Удмуртии: «У меня пришел тест на коронавирус, он отрицательный»
5-летнюю девочку, которую похитили из рук матери в Удмуртии, нашли
За день в Удмуртии водители сбили двух пешеходов
Около 200 жителей одного из районов Удмуртии вынужденно отправились на самоизоляцию из-за коронавируса
Прокуратура Удмуртии выявила факты занижения стоимости продуктовых наборов, которые выдают школьникам
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве соседа из-за границ участков
Врачи в Глазовской больнице получили положенные выплаты после вмешательства следственного комитета Удмуртии
ВИП-гости, живая музыка и розыгрыши: 12 июня радио «Адам» проведет 10-часовой праздничный марафон
Мужчину в Удмуртии убило строительным краном
По состоянию на утро 4 июня в Удмуртии выявили 43 случая заражения коронавирусом
К 12 июня на стенах домов Ижевска появятся праздничные граффити
Впервые в Ижевске и в мире пройдет «большой» настольный хоккей «Настольник»
Молодой ижевчанин расплачивался карточками бывшей девушки