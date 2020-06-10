Уголовное дело по факту смерти ребенка с ДЦП у тела матери в Удмуртии прекратили

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:40:20+03:00

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В Удмуртии прекратили уголовное дело по факту гибели ребенка с ДЦП у тела матери. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

Как сообщает издание, следователи провели расследование, изучили действия учителей, участкового и сотрудников соцслужбы. В итоге преступных действий не было выявлено, принято решение о прекращении дела.

Напомним, в декабре 2019 года в Можге в одной из квартир обнаружили два трупа - 51-летней женщины и ее сына с ДЦП. Как оказалось, мальчик несколько дней провел рядом с телом матери. Позже он решил попить, доехал на коляске на кухню, открыл воду, упал и встать не смог. Мальчик скончался от переохлаждения.

Кстати, после трагедии были организованы проверки и чудом удалось спасти мальчика, который несколько дней сидел у трупа матери (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU