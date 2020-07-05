Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии

5 Июль 2020 2020-07-05T08:49:04+03:00

Ему был 81 год

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На 5 июля в Удмуртии зарегистрировали 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своих страницах в социальных сетях.

Скончался еще один пациент - 81-летний мужчина. Всего в регионе зафиксировано 1537 заболевших. 30 пациентов скончались, 1138 выздоровели.

На 5 июля диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 3 жителей Кизнерского района, по одному - в Глазове, Сарапуле, Балезинском, Каракулинском, Завьяловском и Селтинском районах.

За последние сутки специалисты исследовали 2405 проб на коронавирусную инфекцию. Всего было отобрано 139940 проб.

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ИСТОЧНИК KP.RU