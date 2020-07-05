Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии
На 5 июля в Удмуртии зарегистрировали 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своих страницах в социальных сетях.
Скончался еще один пациент - 81-летний мужчина. Всего в регионе зафиксировано 1537 заболевших. 30 пациентов скончались, 1138 выздоровели.
На 5 июля диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 3 жителей Кизнерского района, по одному - в Глазове, Сарапуле, Балезинском, Каракулинском, Завьяловском и Селтинском районах.
За последние сутки специалисты исследовали 2405 проб на коронавирусную инфекцию. Всего было отобрано 139940 проб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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