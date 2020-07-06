2020-07-06T09:11:58+03:00
Общество

До 10 июля на Славянском шоссе в Ижевске ограничат движение

На участке специалисты будут убирать старый асфальт
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Администрация ИжевскаФото: Администрация Ижевска
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В Ижевске на Славянском шоссе ограничили движение до вечера 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- 6 июля с 05:00 до 10 июля 23:00 временно ограничено движение транспортных средств на Славянском шоссе в районе дома 1А по Воткинскому шоссе. На участке демонтируют асфальт для строительства наружных тепловых сетей Республиканской клинической туберкулезной больницы, - говорится в сообщении.

Объезд участка возможен по Воткинскому шоссе через дорогу на завод АО «Альтаир».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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