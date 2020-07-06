До 10 июля на Славянском шоссе в Ижевске ограничат движение
В Ижевске на Славянском шоссе ограничили движение до вечера 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- 6 июля с 05:00 до 10 июля 23:00 временно ограничено движение транспортных средств на Славянском шоссе в районе дома 1А по Воткинскому шоссе. На участке демонтируют асфальт для строительства наружных тепловых сетей Республиканской клинической туберкулезной больницы, - говорится в сообщении.
Объезд участка возможен по Воткинскому шоссе через дорогу на завод АО «Альтаир».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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