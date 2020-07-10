В ближайший час в Удмуртии ожидаются грозы, ливни и град
10 июля в ближайший час в Удмуртии ожидаются грозы, ливни и град. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.
Вероятность гроз сохранится до 22:00 10 июля.
Жителям рекомендуется не оставлять открытыми окна и балконы, автовладельцам выбирать места парковки, водителям соблюдать скоростной режим и быть осторожными на дорогах.
Подробнее о погоде на выходные можно почитать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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