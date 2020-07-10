2020-07-10T15:49:32+03:00
Общество

В ближайший час в Удмуртии ожидаются грозы, ливни и град

Жителей просят быть внимательными
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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10 июля в ближайший час в Удмуртии ожидаются грозы, ливни и град. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Вероятность гроз сохранится до 22:00 10 июля.

Жителям рекомендуется не оставлять открытыми окна и балконы, автовладельцам выбирать места парковки, водителям соблюдать скоростной режим и быть осторожными на дорогах.

Подробнее о погоде на выходные можно почитать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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