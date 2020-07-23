Погода в Ижевске 23 июля: похолодание и дожди

23 Июль 2020 2020-07-23T05:45:04+03:00

Рассказываем о погоде на день

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Доброе утро, Ижевск! Четверг это маленькая пятница, поэтому отправляемся в рабочий день с радостью! Желаем сил и энергии на весь день. «Комсомолка» расскажет о погоде на сегодня.

По сообщениям Удмуртского гидрометцентра, 23 июля в Ижевске ожидается похолодание до +19 градусов по Цельсию. Весь день будет дождливый и облачный. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Прогноз погоды на пятницу и выходные можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU