Погода в Ижевске 23 июля: похолодание и дожди
Доброе утро, Ижевск! Четверг это маленькая пятница, поэтому отправляемся в рабочий день с радостью! Желаем сил и энергии на весь день. «Комсомолка» расскажет о погоде на сегодня.
По сообщениям Удмуртского гидрометцентра, 23 июля в Ижевске ожидается похолодание до +19 градусов по Цельсию. Весь день будет дождливый и облачный. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
Прогноз погоды на пятницу и выходные можно посмотреть здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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