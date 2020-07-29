Житель Удмуртии выиграл в одной из номинации фотоконкурса «Самая красивая страна»
Фотограф из Удмуртии Андрей Кузнецов второго год подряд выигрывает в одной из номинации фотоконкурса «Самая красивая страна». Об этом сообщается на сайте конкурса.
- Номинация: Макромир, фотография «В тумане» снята в Якшур-Бодьинском районе. Глубокие сумерки, немного внимания и вот в трухлявом пне уже можно разобрать историю о двух путниках на фоне старой разрушенной крепости, - подписана фотография победитель.
Напомним, в 2019 году Андрей Кузнецов занял первое место также в номинации «Макромир» с фотографией «В тумане».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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