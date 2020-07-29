2020-07-29T15:02:44+03:00
Общество

Житель Удмуртии выиграл в одной из номинации фотоконкурса «Самая красивая страна»

Первое место Андрей Кузнецов забирает второй год подряд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Андрей КузнецовФото: Андрей Кузнецов
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Фотограф из Удмуртии Андрей Кузнецов второго год подряд выигрывает в одной из номинации фотоконкурса «Самая красивая страна». Об этом сообщается на сайте конкурса.

- Номинация: Макромир, фотография «В тумане» снята в Якшур-Бодьинском районе. Глубокие сумерки, немного внимания и вот в трухлявом пне уже можно разобрать историю о двух путниках на фоне старой разрушенной крепости, - подписана фотография победитель.

Напомним, в 2019 году Андрей Кузнецов занял первое место также в номинации «Макромир» с фотографией «В тумане».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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