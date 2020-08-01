1 Авг. 2020 2020-08-01T09:07:23+03:00

Еще 20 человек заболели коронавирусом в Удмуртии Фото: Амир Закиров

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За минувшие сутки в Удмуртии были выявлены еще 20 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональный оперативный штаб, диагноз подтвердился у 19 ижевчан и одного жителя Глазова. При этом окончательно справились с болезнью и были выписаны домой 43 человека.

Итого к 1 августа зарегистрировало 2398 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 1961 человек выздоровел, 47 человек погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU