44-летнего ижевчанина осудят за убийство в новогоднюю ночь

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:27:12+03:00

Он напал на трех человек, один из которых погиб

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44-летний ижевчанин предстанет перед судом по обвинению в убийстве и покушении на убийство. Как сообщает Следственное управление СКР по Удмуртии, преступления были совершены в Сарапуле в новогоднюю ночь.

По данным ведомства, мужчина приехал в город, чтобы встретиться с женой, находящейся там в гостях. Но в ночь на 1 января, находясь на улице в пьяном состоянии, мужчина внезапно напал на незнакомца и ударил его по голове стеклянной бутылкой. А затем начал наносить ему удары в область головы и шеи, используя горлышко с острыми краями. Потерпевшему удалось вырваться и убежать, он обратился в больницу.

Однако на этом обвиняемый не успокоился. Поссорившись с женой, мужчина вновь вернулся на улицу и напал с ножом на двух незнакомцев, у которым попросил закупить. Одного из них он ранил в левую половину грудной клетки - мужчина погиб на месте. Второму нанес ранения в область шеи и живота. Потерпевшему удалось сбежать и обратиться за помощью в больницу.

- Свидетелями преступления стали граждане, находившиеся на улице в новогоднюю ночь, которые вызвали полицию. Обвиняемый был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по УР.

Уголовное дело направлено в суд. За совершенные преступления мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU