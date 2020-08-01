44-летнего ижевчанина осудят за убийство в новогоднюю ночь
44-летний ижевчанин предстанет перед судом по обвинению в убийстве и покушении на убийство. Как сообщает Следственное управление СКР по Удмуртии, преступления были совершены в Сарапуле в новогоднюю ночь.
По данным ведомства, мужчина приехал в город, чтобы встретиться с женой, находящейся там в гостях. Но в ночь на 1 января, находясь на улице в пьяном состоянии, мужчина внезапно напал на незнакомца и ударил его по голове стеклянной бутылкой. А затем начал наносить ему удары в область головы и шеи, используя горлышко с острыми краями. Потерпевшему удалось вырваться и убежать, он обратился в больницу.
Однако на этом обвиняемый не успокоился. Поссорившись с женой, мужчина вновь вернулся на улицу и напал с ножом на двух незнакомцев, у которым попросил закупить. Одного из них он ранил в левую половину грудной клетки - мужчина погиб на месте. Второму нанес ранения в область шеи и живота. Потерпевшему удалось сбежать и обратиться за помощью в больницу.
- Свидетелями преступления стали граждане, находившиеся на улице в новогоднюю ночь, которые вызвали полицию. Обвиняемый был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по УР.
Уголовное дело направлено в суд. За совершенные преступления мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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