В Ижевске пропал пожилой мужчина

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:48:59+03:00

31 июля он вышел из дома в неизвестном направлении

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В Ижевске разыскивают пропавшего мужчину 1954-го года рождения. 31 июля Алексей Леонидович Салтыков вышел из дома и отправился в неизвестном направлении. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18», он был одет в светлую футболку-поло, черные спортивные штаны и черные тапочки.

Примеры пропавшего: рост около 170-175 сантиметров, короткие седые волосы, усов нет.

Если у вас есть информация о местонахождения Алексея Леонидовича, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU