Лобовое столкновение у СНТ «Пламя» и угнавший автобус водитель: серьезные ДТП за эту неделю в Удмуртии

Специально для вас подгбзор ДТП за прошедшую неделю.

Пьяный водитель угнал автобус

1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

27 июля на улице Буммашевская пьяный водитель автобуса при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не справился с управлением и врезался сначала в «Мерседес», а потом в бетонный забор. Почему – читайте в материале.

Вылетел на «встречку»

1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 июля на 63 километре автодороги «Ижевск-Ува» Увинского района водитель «Газели» не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в фуру «Вольво». Водитель «Газели» скончался на месте происшествия.

Перевернулся грузовик с песком

1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 июля на набережной водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина получил травмы.

Пьяная авария

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30 июля водитель автомобиля ВАЗ-21074 на регулируемом пешеходном переходе на ул. К. Маркса сбил 60-летнего мужчину. При этом водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. А пешеход перебегал проезжую часть на красный сигнал светофора, спешил на трамвай.

Лоб в лоб

Фото: Ольга М.

1 августа на повороте СНТ «Пламя» Завьяловского района Удмуртии произошло страшное ДТП: лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2115» и КАМАЗ. Погиб водитель легковушки. Пассажирка – беременная девушка – осталась жива, ее увезли в больницу.