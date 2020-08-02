2020-08-02T15:18:30+03:00
Происшествия

Лобовое столкновение у СНТ «Пламя» и угнавший автобус водитель: серьезные ДТП за эту неделю в Удмуртии

Рассказываем, что произошло на дорогах региона за 7 дней
Инга Коган
Поделиться:
Фото: архив редакцииФото: архив редакции
Изменить размер текста:

Специально для вас подгбзор ДТП за прошедшую неделю.

Пьяный водитель угнал автобус

1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

27 июля на улице Буммашевская пьяный водитель автобуса при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не справился с управлением и врезался сначала в «Мерседес», а потом в бетонный забор. Почему – читайте в материале.

Вылетел на «встречку»

1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 июля на 63 километре автодороги «Ижевск-Ува» Увинского района водитель «Газели» не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в фуру «Вольво». Водитель «Газели» скончался на месте происшествия.

Перевернулся грузовик с песком

1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 июля на набережной водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина получил травмы.

Пьяная авария

.

.

30 июля водитель автомобиля ВАЗ-21074 на регулируемом пешеходном переходе на ул. К. Маркса сбил 60-летнего мужчину. При этом водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. А пешеход перебегал проезжую часть на красный сигнал светофора, спешил на трамвай.

Лоб в лоб

Фото: Ольга М.

Фото: Ольга М.

1 августа на повороте СНТ «Пламя» Завьяловского района Удмуртии произошло страшное ДТП: лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2115» и КАМАЗ. Погиб водитель легковушки. Пассажирка – беременная девушка – осталась жива, ее увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ижевчане могу помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей
Ветер до 18 м/с ожидается в Удмуртии в ночь на 3 августа
21 тысяча семей из Удмуртии получили субсидии на оплату ЖКХ
Проклятое место: у СНТ «Пламя» в Удмуртии КАМАЗ лоб в лоб столкнулся с легковушкой
Никто, кроме нас: скульптуру в Ижевске превратили в десантника
Первый матч ижевский «Зенит» проведет без зрителей
Минус 80 тысяч: пенсионерка из Удмуртии перевела все деньги лже-банкиру
Ремонт дороги Глазов - Яр - Пудем закончили в Удмуртии
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 2 августа: заразились 22 человека
«Я сомневаюсь, что она вернется»: депутат Госдумы высказалась о карьере фигуристки из Ижевска Алины Загитовой
С августа в больницах Удмуртии возобновляется диспансеризация
2 августа в Удмуртии вновь ожидаются грозы
В Ижевске пропал пожилой мужчина
44-летнего ижевчанина осудят за убийство в новогоднюю ночь
Может привести к ЧС: новый плавучий остров обнаружили в Ижевском пруду
Еще 20 человек заболели коронавирусом в Удмуртии
Погода в Ижевске в августе 2020: вновь тепло и дожди