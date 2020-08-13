Движение на перекрестке улиц Кирова-Карла Маркса в Ижевске ограничат вечером 13 августа

Фото: пресс-служба Ижевска

13 августа, в четверг, на перекрестке улиц Кирова-Карла Маркса в Ижевске ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- С 19:00 до 22:00 в связи с ремонтом дорожного полотна на указанном перекрестке будет закрыто движение, - говорится в сообщении.

Движение будет организовано по улице Кирова к Пушкинской и ниже по Карла Маркса.

Напомним, подрядчики приступили к ремонту дороги, после того, как на участке отремонтировали трамвайные пути (подробнее).

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