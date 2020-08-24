Ижевчанин выиграл в лотерею более миллиона рублей

Фото: Алена Селезнева

Житель Ижевска стал миллионером, выиграв почти 1,5 млн рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба государственных лотерей.

Розыгрыш проходил в пятницу, 21 августа, ижевчанин выиграл 1 464 520 рублей, потратив на билет 300 рублей. Помимо этого крупные суммы выиграли жители Москвы, Белгорода, Казани, Тольятти, Набережных Челнов, Владивостока, Краснодара, Санкт-Петербурга.

Напомним, не так давно мы рассказывали о бизнесмене, который также выиграл крупную сумму (подробнее).

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