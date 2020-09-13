Московские врачи, прибывшие в Ижевск, рассказали о своих планах

Фото: vk.com/a.brechalov

Бригада врачей из Москвы, призванная помочь ижевским медикам в борьбе с коронавирусом, прибыла в столицу Удмуртии днем, 12 сентября. Как сообщает на своей официальной странице «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов, в Ижевск приехало 10 специалистов – инфекционисты, анестезиологи и пульмонологи.

– Столичная система здравоохранения накопила серьезный запас прочности, а врачи – бесценный опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией, организации лечебного процесса в ковид-центрах. Именно им они готовы поделиться с коллегами из Удмуртии, - написал глава региона.

На официальной странице правительства Удмуртии «ВКонтакте» уточняется, что московские врачи не просто посетят больницы, которые занимаются коронавирусной инфекцией, но и примут участие в лечении «тяжелых» пациентов, находящихся в отделении реанимации.

– С ситуацией в вашей республике мы предварительно уже ознакомились, на местах все это будет понятнее. На данный момент, насколько мы можем оценить, система отлажена, она работает, больницы кислородом обеспечены, маршрутизация есть, — приводится цитата руководителя бригады медиков, врача-хирурга Госпиталя для ветеранов войны №1 Сергея Андреева.

Объезд больниц Ижевска планируется начать 13 сентября, затем столичные врачи посетят районы Удмуртии. В процессе объезда специалисты оценят, как система здравоохранения региона готова к борьбе с коронавирусной инфекции при разных вариантах развития ситуации, а также дадут рекомендации по увеличению коечного фонда.

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