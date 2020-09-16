На какой стадии находится ремонт на Центральной площади Ижевска?

Глава Ижевска ответил на самые насущные вопросы в прямом эфире Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На Центральной площади закончили возводить каркас для фонтана. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

— На сегодняшний день практически все самые сложные и трудоемкие работы по возведению самого каркаса и фундамента бассейна, который формируется в зоне круглого фонтана, практически завершены, — сообщил Олег Бекмеметьев.

Также глава Ижевска рассказал, как будут наводить порядок в городе зимой, сколько классов закрыли на карантин, и что будут обсуждать на первом заседании Городской думы. Полностью прослушать эфир можно по ссылке.

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Первое заседание избранной Городской думы состоится не позднее 12 октября