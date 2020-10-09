Видео: как в Ижевске дезинфицируют общественный транспорт

Троллейбусы и трамваи моют каждый день Фото: Анастасия Захарова

«Комсомолка» узнала, как в Ижевске обрабатывают общественный транспорт во время пандемии коронавируса.

- Обрабатываются поверхности сидений, поручни, протирается и убирается весь пол. Кроме того, что производится влажная уборка, мы еще делаем аэрозольную обработку. Тем самым все поверхности полностью обрабатываются у троллейбуса, - рассказал нашему журналисту Яков Ичетовкин, главный специалист по ремонту подвижного состава троллейбусного парка №2.

Кондукторам выдают специальный раствор и тряпки, чтобы они протирали все поверхности после рейса. Каждый день транспорт проходит тотальную дезинфекцию: его моют и обрабатывают раствором.

Все водители и кондукторы проходят предрейсовый осмотр - у них измеряют давление и температуру. Если человек плохо себя чувствует, его не допускают к работе. На этот случай выходят резервные сотрудники.

Заболеваемость в регионе растет: на 9 октября зарегистрировали 116 новых случаев.

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