Видео: фигуристка из Ижевска Алина Загитова выступит под музыку из «Нотр-Дам де Пари»

Фото: /vk.com/alina_queen_of_ice
В аккаунте в Instagram тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе появилось видео с фрагментом новой программы Алины Загитовой. На нем спортсменка тренируется под песни из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».
Сообщается, что с новым показательным номером Загитова выступит 7 ноября на гала-вечере «Влюбленные в фигурное катание». Он состоится в Москве на ЦСКА Арене.
Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз также анонсировал, что Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды.
Сейчас олимпийская чемпионка ведет шоу «Ледниковый период» (6+) на Первом канале. В прокатах сборной России в этом сезоне она участвовать не будет. В 2019 году спортсменка заявила о приостановлении своей спортивной карьеры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ижевская чемпионка Алина Загитова заканчивает карьеру?
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова подтвердила, что не будет участвовать в прокатах сборной России
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала ведущей шоу на Первом канале
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.