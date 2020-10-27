Видео: фигуристка из Ижевска Алина Загитова выступит под музыку из «Нотр-Дам де Пари»

Фото: /vk.com/alina_queen_of_ice

В аккаунте в Instagram тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе появилось видео с фрагментом новой программы Алины Загитовой. На нем спортсменка тренируется под песни из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

Сообщается, что с новым показательным номером Загитова выступит 7 ноября на гала-вечере «Влюбленные в фигурное катание». Он состоится в Москве на ЦСКА Арене.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз также анонсировал, что Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды.

Сейчас олимпийская чемпионка ведет шоу «Ледниковый период» (6+) на Первом канале. В прокатах сборной России в этом сезоне она участвовать не будет. В 2019 году спортсменка заявила о приостановлении своей спортивной карьеры.

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