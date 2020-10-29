«Масочные» рейды начались в Удмуртии

Первых нарушителей в общественном транспорте уже оштрафовали, Фото: freepik.com

«Масочные» рейды по общественным местам начались в Удмуртии с 28 октября. Жителей без масок будут штрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Рейды будут проводиться каждый день. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Сотрудники Роспотребнадзора и МВД по Удмуртии с 28 октября выйдут в рейды во всех районах республики. Первыми, кстати, проверили общественный транспорт — именно здесь больше всего жалоб на несоблюдение масочного режима.

Нарушителем считается человек, у кого не надета маска. Протокол об административном правонарушении выписывается сразу же на месте. Затем дело направят в суд, где определят меру наказания. За нарушение масочного режима предусматривается штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Однако суд может выдать предупреждение или снизить сумму до минимальной в связи с смягчающими обстоятельствами. Гражданам дается 60 дней на оплату и они вправе оспорить данное решение.

Жителям с неправильно надетой маской (маска не закрывает нос, рот или спущена) на первый раз наказание не грозит, но предупреждение сделают. Также представители ведомств объяснят, как правильно носить средства защиты. Проверки будут проходить ежедневно во всех местах массового скопления людей, например, Центральная площадь, парковки, торговые сети и общепит.

Напомним, 27 октября Роспотребнадзор объявил о введении в России всеобщего масочного режима. Жители теперь обязаны носить маски в общественном транспорте, на парковках и в лифтах. Обязательный масочный режим в Удмуртии ввели 11 сентября.

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