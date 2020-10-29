Более 13 тысяч звонков поступило на горячую линию для пациентов с коронавирусом в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Более 13 тысяч звонков поступило в консультационный центр для пациентов с коронавирусом с начала работы горячей линии. Сейчас помощь жителям Удмуртии там оказывают 28 профессиональных врачей и волонтёров-медиков.

После обращения в центр 62 человека положили в больницу, а к ещё 141 пациенту направили врачей на дом. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей официальной странице в социальных сетях.

Жители республики работой горячей линии довольны.

- Хотела бы огромную благодарности выразить. Трубку взяли с первого гудка, поговорили, успокоили. Сотрудники колл-центра мне очень помогли, - поделилась своими эмоциями в обращении к главе региона Татьяна Волгина.

Напоминаем, консультационный центр для пациентов с коронавирусом был открыт 5 октября. Из-за большого количества звонков 12 октября режим работы колл-центра увеличили и теперь он работает с 08:00 до 19:00 по будням, и до 16:00 в выходные. А 21 октября к работе на горячей линии привлекли ещё 10 медиков.

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