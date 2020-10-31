Карта распространения коронавируса на 31 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Болезнь не отступает
Фото: pixabay.com
На утро 31 октября было зарегистрировано 126 новых случаев заражения COVID-19 в Удмуртии. 219 человек выздоровели и были выписаны. 2 женщины скончались, им было 39 лет и 83 года. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртии.
Учитывая последние данные, на 31 октября в Удмуртии зарегистрировано 8 996 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 7 109 пациентов выздоровели. 162 человека, к сожалению, скончались.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4329
Воткинск - 450
Сарапул - 304
Можга - 503
Глазов - 447
Алнашский район - 218
Балезинский район - 124
Вавожский район - 87
Воткинский район - 115
Глазовский район - 67
Граховский район - 66
Дебесский район - 46
Завьяловский район - 591
Игринский район - 152
Камбарский район - 43
Каракулинский район - 55
Кезский район - 94
Кизнерский район - 79
Киясовский район - 56
Красногорский район - 126
Малопургинский район - 196
Можгинский район - 133
Сарапульский район - 103
Селтинский район - 65
Сюмсинский район - 47
Увинский район - 177
Шарканский район - 122
Юкаменский район - 44
Якшур-Бодьинский район - 86
Ярский район - 55
Всего в Удмуртии провели 513 617 исследований на COVID-19, из них за последние сутки — 6 069.
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