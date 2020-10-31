Карта распространения коронавируса на 31 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Болезнь не отступает Фото: pixabay.com

На утро 31 октября было зарегистрировано 126 новых случаев заражения COVID-19 в Удмуртии. 219 человек выздоровели и были выписаны. 2 женщины скончались, им было 39 лет и 83 года. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртии.

Учитывая последние данные, на 31 октября в Удмуртии зарегистрировано 8 996 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 7 109 пациентов выздоровели. 162 человека, к сожалению, скончались.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4329

Воткинск - 450

Сарапул - 304

Можга - 503

Глазов - 447

Алнашский район - 218

Балезинский район - 124

Вавожский район - 87

Воткинский район - 115

Глазовский район - 67

Граховский район - 66

Дебесский район - 46

Завьяловский район - 591

Игринский район - 152

Камбарский район - 43

Каракулинский район - 55

Кезский район - 94

Кизнерский район - 79

Киясовский район - 56

Красногорский район - 126

Малопургинский район - 196

Можгинский район - 133

Сарапульский район - 103

Селтинский район - 65

Сюмсинский район - 47

Увинский район - 177

Шарканский район - 122

Юкаменский район - 44

Якшур-Бодьинский район - 86

Ярский район - 55

Всего в Удмуртии провели 513 617 исследований на COVID-19, из них за последние сутки — 6 069.

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