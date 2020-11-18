10 медработников в Ижевске получили звания лучших врачей года Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии подвели итоги народного голосования за лучших врачей Ижевска и республики в проекте «Лучшая клиника - 2020» (18+). Победителями проекта стали 26 врачей различных специальностей, работающие в государственных и частных клиниках города. В этом году организаторы проекта поздравляют каждого победителя лично. Так, 13 и 16 ноября дипломы и подарки от генерального партнера проекта - Корпорации «Центр» - получили восемь врачей. А сегодня, 17 ноября, свои награды получат специалисты сразу трех клиник - Республиканского клинико-диагностического центра, Детской городской поликлиники №1 и клиники «Медсервис».

17 ноября организаторы конкурса поздравили сразу 10 врачей в трех медицинских учреждениях. РКДЦ стал рекордсменом по количеству наград - Лучшими врачами республики стали сразу шесть их специалистов, а сам клинико-диагностический центр победил в номинации «Лучший многопрофильный центр». Дипломы и ценные подарки получили следующие врачи РКДЦ: Шаехов Марат Илшатович в номинации «Лучший кардиолог», Жукова Ирина Вениаминовна в номинации «Лучший пульмонолог», Галимова Альмира Альбертовна в номинации «Лучший ревматолог», Гайнутдинов Владислав Олегович в номинации «Лучший хирург», Барышникова Оксана Владимировна в номинации «Лучший эндокринолог», Шикалова Марина Александровна в номинации «Спасибо, доктор!».

Врачи Республиканский клинико-диагностический центр в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доктор Капачинская Дина Леонидовна клиники «Медсервис» победила в номинации «Лучший гинеколог». А Кузнецова Марина Владимировна врач тогоже медицинского учреждения стала лучшей в номинации «Лучший дерматовенеролог».

В детской городской поликлинике №1 Семенова Марина Вячеславовна выиграла номинацию «Лучший педиатр».

Напоминаем, в рамках проекта жители Ижевска и Удмуртии могли заявить на конкурс любимые медицинские учреждения и самых достойных врачей. При этом медучреждения могли быть абсолютного любого формата - небольшие кабинеты частной практики и крупные многопрофильные центры, стоматологии и офтальмологические клиники, санатории и диагностические центры. Далее 21 сентября на сайте проекта началось народное голосование за лучших докторов по различным номинациям. И граждане, говорили «спасибо» любимым медикам - в том числе за жизни, спасенные во время пандемии коронавируса.

Генеральный партнер проекта - сеть магазинов Корпорации «Центр».

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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