Олимпийские чемпионы встретились с юными спортсменами в Ижевске

Олимпийские чемпионы встретили с юными спортсменами в Ижевске Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

17 ноября чемпионы Олимпийских игр встретились с воспитанниками спортивных школ в Ижевске. На вопросы ребят ответили легкоатлетка Елена Рузина, баскетболистка Ирина Сумникова, биатлонистка Галина Куклева и велосипедист Александр Краснов. Также на встрече присутствовали тренеры и ветераны спорта. Живое общение между олимпийцами и ижевчанами прошло в рамках Всероссийской экспедиции чемпионов под девизом «Малые города Большого спорта». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Велосипедист Александр Краснов объяснил юным спортсменам Ижевска, как совмещать учебу и тренировки.

- Я даже не думала об этом, когда была в специализированном классе по баскетболу или спортивном интернате. В 17 лет попала в юниорскую сборную, а в 20 лет - в состав основной сборной. Затем мне понадобилось четыре года, чтобы выступить на Олимпийских играх - ответила на вопрос из зала член олимпийской сборной Ирина Сумникова.

Напоминаем, что ранее олимпийские чемпионы уже приезжали к юным спортсменам Увы и Воткинска. А после столицы Удмуртии олимпийцы отправятся в Сигаево, Сарапул и Камбарку.

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