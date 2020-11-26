Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 26 ноября 2020 года: 10 новых автомобилей для медиков и «шлем» с вентилятором для работы в «красной зоне» Фото: pixabay.com

Сегодня, 26 ноября, в Удмуртии зафиксировано 169 новых положительных тестов на COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб региона.

123 пациента смогли справиться с болезнью. Три пенсионера скончались: женщинам было 72 года и 88 лет, мужчине — 68 лет.

За все время пандемии в Удмуртии уже выявлено 12 848 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровели и были выписаны 10 220 человек. 215 пациентов, к сожалению, скончалось.

Всего в лабораториях в Удмуртии сделано уже 632 016 тестов. Из них за последние сутки провели 3 215 исследований на коронавирусную инфекцию.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

В рамках борьбы с распространением коронавируса еще 10 легковых автомобилей поступили в медучреждения Удмуртии на условиях безвозмездной аренды. Использоваться машины будут для организации выездов мобильных бригад к пациентам, которые лечатся на дому, а также для перевозки биологического материала в лаборатории.

Коронавирус в России

Не так давно прошла информация о том, что норки могут быть переносчиками новой коронавирусной инфекции. В связи с этим В Дании началось массовое усыпление зверьков, а Нидерланды объявили, что планируют полностью избавиться от них к 2021 году. Рассказываем, поможет ли истребление животных спасти людей.

Петербургский врач для работсоздал уникальный «шлем» с вентилятором для работы в «красной зоне». Чудо-разработка в разы облегчает труд медиков, которые раньше жаловались на стандартные средства индивидуальной защиты.

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