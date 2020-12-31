В нашем регионе за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 220 человек. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртии.На утро 31 декабря выздоровели и были выписаны 213 человек. Летальных случаев нет.В нашем регионе всего зарегистрировано 19 854 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 16 004 человека выздоровели. К сожалению, 300 человек умерли. Сейчас состояние заболевших оценивается так: 2753 удовлетворительно, 626 средней степени тяжести, 171 — тяжелое состояние.За весь период пандемии в Удмуртии провели 739 661 исследование на эту инфекцию. Из них за последние сутки — 2 349.Напоминаем, что в новогодние праздники действует ряд эпидемиологических ограничений, за нарушение которых можно получить штраф.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Какие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?- «Лежала на кровати без простыней»: маленькая девочка из ГКБ№3 в Ижевске вернулась в семью- Плановая вакцинация от гриппа завершилась в Удмуртии- Есть вопрос: как будет работать ЗАГС в Ижевске в праздничные дни?