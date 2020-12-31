В нашем регионе за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 220 человек. Об этом сообщает оперштаб республики.На утро 31 декабря выздоровели и были выписаны 213 человек. Летальных случаев нет.За весь период пандемии в Удмуртии выявлено 19 854 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 16 004 человека смогли победить болезнь. К сожалению, 300 пациентов скончались.За минувшие сутки проведен 2349 тест на выявление коронавируса. В общей сложности в Удмуртии уже провели 739 661 исследование на обнаружение этой инфекции.Подробно рассказываем о статистике по регионам:Ижевск - 9 489Воткинск - 856Глазов - 1 039Можга - 940Сарапул - 669Завьяловский район - 1 107Алнашский район - 440Балезинский район - 302Вавожский район - 170Воткинский район - 232Глазовский район - 173Граховский район - 136Дебесский район - 139Игринский район - 380Камбарский район - 149Каракулинский район - 169Кезский район - 227Кизнерский район - 227Киясовский район - 130Красногорский район - 252Малопургинский район - 306Можгинский район - 235Сарапульский район - 228Селтинский район - 178Сюмсинский район - 152Увинский район - 499Шарканский район - 301Юкаменский район - 159Якшур-Бодьинский район - 260Ярский район - 167Берегите себя: соблюдайте социальную дистанцию и носите средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Справочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили свет- Как больницы Ижевска будут работать в новогодние праздники- Какие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?- Приговор Соловьеву, статус Города трудовой доблести и 25 рублей за проезд: чем запомнится ижевчанам 2020 год?