Многие ждут 31 декабря не только, чтобы встретить Новый год, но и проводить старый. 2020-й в основном ассоциируется с пандемией коронавируса. Но не ковидом единым. «Комсомолка» решила вспомнить другие яркие события, произошедшие в Ижевске и Удмуртии в этом году.Пандемия коронавирусаНо все-таки коротко о коронавирусе. 22 марта в Ижевске появились первые заболевшие.Дальше начался режим нерабочих дней, самоизоляция, «удаленка» и «дистанционка» у школьников. Какое-то время ижевчане могли покинуть дом только чтобы выбросить мусор, погулять с собакой, сходить в магазин и съездить на работу. В последнем случае требовалась справка от работодателя. Несколько месяцев не работал общепит, кино и театры. В Ижевске проводили последние звонки и даже свадьбы в режиме онлайн. Из населенных пунктов Удмуртии какое-то время нельзя было выехать без уважительной причины.Постепенно меры ослабили, количество заболевших в сутки увеличилось — но власти сообщают, что прогнозируют до 250 заболевших в сутки.Премьера фильма о КалашниковеВ этом году на экраны вышел долгожданный фильм про Михаила Тимофеевича Калашникова. Премьера фильма прошла у нас, на родине оружейника. Сюжет не учитывает период, когда Калашников жил и работал в Ижевске. В создании ленты помогала и дочь оружейника Елена.Взрывы в Пугачево9 мая в Пугачево раздались взрывы и хлопки. Там загорелась трава, были слышны взрывы артиллерийских снарядов. Жителей эвакуировали. В свои дома они вернулись только на следующий день. Площадь возгорания составила 3-4 га.В августе в деревне возобновили утилизацию неразорвавшихся снарядов.Поправки и Город трудовой доблестиЭтот год запомнился не только пандемией коронавируса, но и поправками к Конституции. Например, президенту страны теперь нельзя баллотироваться на более чем два срока. Также в документе появилось упоминание Бога, а брак определили как союз мужчины и женщины. Также изменения касались требований к чиновникам и депутатам, полномочий Госсовета и Госдумы. Предполагалось, что люди должны проголосовать по поправкам в апреле, но планы нарушила пандемия коронавируса. В итоге голосование прошло 1 июля. 68,92% жителей Удмуртии одобрили поправки. Кстати, в этот же день ижевчане проголосовали за присвоения столице Удмуртии звания «Город трудовой доблести». Благодаря народной поддержке Ижевск получил этот статус.Приговор Александру СоловьевуВ этом году завершился суд над бывшим главой республики Александром Соловьевым.Напомним, его признали виновным по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России — «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере» за взятки в размере 139 млн рублей, а также долю участия в коммерческой организации в размере 2,7 млн рублей.Суд приговорил Александра Соловьева к 10 годам строгого режима и 275 млн рублей штрафа. В день оглашения приговора Следственный комитет опубликовал видео, где Соловьев признавал свою вину.Сейчас сторона защиты обжаловала приговор.Повышение платы за проездВ 2020-м выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Теперь одна поездка за наличные стоит 25 рублей, при оплате по карте — 23 рубля. Стоимость проездных выросла на 25%.Цены не повышали уже пять лет. На тарифные деньги планировалось в том числе обновлять парк в Ижевске, например, закупить 100 автобусов. Тем временем город уже приобрел 16 трамвайных вагонов «Львенок», но в рамках нацпроекта.Благоустройство Центральной площадиВ этом году продолжилась реконструкция Центральной площади на участке около кинотеатра «Россия». Завершить работы должны были 30 ноября. Но сроки перенеслись на 25 декабря . Главной изюминкой пространства станет очередной сухой фонтан. Над ним делают красивый навес — перголу. На момент сдачи материала третью очередь еще не сдали, но мы все в предвкушении.Чупакабра из Малой ВеньиСамое мистическое событие уходящего года: в Удмуртии в деревне Малая Венья завелась чупакабра. Местная жительница сообщала о погибшей домашней птице и кроликах. Она обвинила во всем полумифическое существо — чупакабру. В ситуации поручал разобраться даже глава Удмуртии Александр Бречалов.Изменения во властиЭтот год был богат на назначения и отставки.В марте республика наконец-то обрела министра здравоохранения. Как раз вовремя перед пандемией коронавируса. Им стал Георгий Щербак. Перед этим он семь месяцев исполнял обязанности министра.Ольга Абрамова, министр сельского хозяйства и продовольствия, стала вице-премьером. Она совмещает эту работу с должностью министра.В конце года свой пост покинула Анастасия Муталенко — заместитель председателя правительства республики. Мужа Муталенко перевели в Санкт-Петербург, и вице-премьер последовала за ним. На ее место назначили Эльвиру Пинчук. При этом новый зампредседателя правительства сосредоточится на вопросах медицины.Александр Свинин, первый зампредседателя правительства, переехал из Удмуртии в Сингапур. Там он стал торговым представителем России. Исполняющим обязанности министра назначили Константина Сунцова, который ранее возглавлял «Корпорацию развития Удмуртской республики».В сентябре прошли выборы в Гордуму Ижевска. В итоге председателем представительного органа стал Фарит Губаев. Его замами стали Олег Гарин и Николай Швецов. Также у председателя теперь появился третий зам. Им стала представительница фракции КПРФ Мария Бобылева. Главой Ижевска вновь избрали Олега Бекмеметьева.Законы годаСобрали мы и самые важные законодательные инициативы, которые повлияли на жизнь ижевчан:- Запретили сайты по продаже снюсов- Ввели штрафы за выгул собак в неположенном месте- Начали устанавливать «умные» счетчики- Приняли региональный закон о «наливайках»- Запретили курить кальяны на набережнойВизиты годаВ феврале Ижевск посетила ведущая «Острого репортажа» Алла Михеева. Она снимала в столице Удмуртии ролик ко Дню пельменя. В Ижевске ей нагадали трех детей. Репортаж вышел в выпуске «Вечернего Урганта».А в августе в наш город приехал известный блогер Юрий Дудь. Он снимал рекламный ролик для своего выпуска и даже подарил автограф нашему журналисту Анастасии Михайловой. Кстати, ролик из Ижевска попал в выпуск с актером, который сыграл Калашникова.Происшествия годаКакие происшествия потрясли республику в этом году?Дмитрий Овсянников, заместитель министра промышленности и торговли России, устроил дебош в аэропорту Ижевска.8 марта произошел пожар в двухэтажном 12-квартирном доме в Игре. Погибли три человека — семейная пара и 7-летний мальчик. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу.В апреле жуткая история произошла в Балезино — новорожденного ребенка, оставленного на морозе, обглодали собаки.31 августа ушла ижевская легенда: сгорел «Кораблик» на набережной. Заведение снискало славу одного из самых криминальных в городе. В последние годы оно не работало.В сентябре вынесли приговор одному из обвиняемых в двойном убийстве на улице Холмогорова. Напомним, 14 июня 2019 года двое мужчин проникли в квартиру семьи, убили 44-летнего хозяина и его 22-летнего сына. После этого они открыли сейф и похитили деньги, ювелирные украшения и иное имущество на сумму свыше 31 млн. руб. и скрылись.Двое подростков в Сарапуле в сентябре погибли во время обрушения заброшенного барака на улице Амурской. Одному мальчику удалось спастись. Два его друга погибли.Осень также запомнилась всплесками вандализма в Ижевске. В сентябре хулиганы атаковали Центральную площадь. В октябре велосипедисты разбили таблички на памятнике детям войны. Также водитель проехался на машине по скейт-парку. А в начале октября вандалы повредили «умную» остановку.13 декабря стало известно, что в Балезино приехала по личным делам участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Поездка закончилась печально — неизвестные разбили машину женщины.Хорошие новости: правоохранители наконец-то арестовали «приволжского душителя». Он убил трех бабушек в Ижевске. Всего его жертвами стали 25 пенсионерок в 12-ти регионах страны.Утраты года14 января прошло прощание с Василием Шаталовым. Он был ведущим программы «Не могу молчать». В 1994 году Шаталов ушел в политику — стал депутатом Гордумы. Но в 2015 в самый разгар избирательной кампании политик угодил под следствие. Его обвиняли в хищении 22 млн рублей. По версии следствия, он добивался финансирования для детской юношеско-спортивной школы по конному спорту, которым руководила его супруга. Уголовное дело не прекратили, несмотря на смерть политика.26 января стало известно о смерти Евгения Одиянкова, почетного гражданина Ижевска. Он долгие годы возглавлял кардиодиспансер. Одиянков был народным депутатом РСФСР и депутатом Госсовета Удмуртии.В конце февраля не стало бывшего министра культуры Удмуртской АССР Евгения Ильиных. Ему был 91 год. Ильиных был замминистра культуры с 1976 по 1984 год.В конце февраля также стало известно о смерти сказочницы из Удмуртии Веры Сибиревой. Она родилась в Удмуртии, но жила в Екатеринбурге. Мы рассказывали историю сказочницы, которая стояла на морозе и продавала свои книги, чтобы помочь осиротевшей внучке.29 февраля трагически скончался Андрей Ведерников, чемпион мира по велоспорту. В тот день он работал в санатории — очищал территорию. Велосипедист попал под упавшее дерево и скончался.В мае не стало Маргариты Ивановой, доктора исторических наук и профессора. Ей было 74 года. Она является автором около 300 научных работ, в том числе о средневековой истории и культуре финно-угорских народов России. Маргарита Иванова является заслуженным деятелем науки Удмуртии, лауреатом Государственной премии УР, лауреатом Премии Правительства РФ в области культуры, лауреатом Национальной премии в области охраны археологического наследия России «Достояние поколений».16 мая от коронавируса скончался Виктор Шудегов, бывший сенатор от Удмуртии. Ему должно было исполнится 68 лет в 2020 году.В конце июля не стало Энвиля Касимова, редактора «Удмуртской правды», художника и депутата Госсовета Удмуртии трех созывов. Ему было 59 лет.2 сентября не стало Шамиля Утешева. Он был начальником железнодорожного вокзала и видным общественным деятелем. В последние годы он возглавлял Ижевскую общественную городскую организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.В конце сентября стало известно о кончине Зои Степновой, заместителя председателя постоянной комиссии Государственного Совета по здравоохранению, демографической и семейной политике и почетного гражданина Удмуртии. Ее убил коронавирус. Зоя Степнова умерла на 72-м году жизни.29 сентября скончался художник Генрих Верещагин. Он жил и работал в Ижевске, был профессором УдГУ.30 сентября не стало Натальи Дейкиной, заслуженного врача Российской Федерации, заслуженного работника здравоохранения.В начале октября стало известно о смерти Аверьяна Христофорова, бывшего министра культуры Удмуртии.24 ноября не стало тренера по биатлону Михаила Ткаченко. Он умер через три дня после 67-летия. Он воспитал Валерия Медведцева, Ивана Черезова, Максима Максимова, Владимира Бехтерева, Владимира Псарева, Анну Кунаеву. До последних дней Ткаченко тренировал Ульяну Кайшеву.Стройки годаНо постараемся закончить на позитивной ноте — несмотря на все трудности, было и хорошее в этом году.В феврале стало известно, что закончилась реконструкция бывшего кинотеатра «Дружба». Теперь там располагаются IT-компании. Фотографии обновленного интерьера легендарного кинотеатра можно посмотреть по ссылке.Летом начали строить театр юного зрителя около Русского драматического театра.Туберкулезный диспансер в Удмуртии готов уже на 65%. Работы закончат в сентябре 2021 года.В 2020-м достраивают школу на Ильфата Закирова. Срок сдачи объекта — конец этого года. Но подрядчик отстает по срокам, поэтому объект взяли на ежедневный контроль. Здание уже возвели, остались только отделочные работы.