В столичном зоопарке Удмуртии 30 ветеранов — бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы — приняли участие в праздновании Нового года. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН республики.Все участники праздника посмотрели на зимующих в зоопарке животных, а после встретились у нарядной елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и их веселой командой. Они провели развлекательную программу для ветеранов, а в конце желающие прокатились в новогодних санях, запряженных лошадью.Праздник завершился вручением подарков и вкусным чаепитием в усадьбе Деда Мороза. Также ветеранам показали душевный видеоролик с поздравлениями от руководства УФСИН.— Вживую поздравление коллег поддержал заместитель начальника УФСИН России по Удмуртской Республике Илдус Фардиев. Он поздравил ветеранов, высказал слова уважения к бывшим сослуживцам, теплые пожелания здоровья и благополучия, благодарности за общение и жизненный и профессиональный опыт, которым ветераны щедро делятся с современным поколением сотрудников, — говорится в сообщении.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Справочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили свет- Фотофакт: ледовый городок «Семь чудес света» открыт в Ижевске- Ледовая переправа открыта в Удмуртии