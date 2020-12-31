Ледовый городок на Центральной площади Ижевска открыт для посещения. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.Городок носит звучное название «Семь чудес света» и особенное прекрасен в вечернее и ночное время, когда зажигается подсветка. В этом году во все ледовые конструкции вмонтировали множество разноцветных ламп, что сделало цвета яркими и по-настоящему праздничными.Попасть в новогоднее чудо можно через «Ворота в будущее». Проходя через их временные порталы «Вера», «Надежда» и «Любовь», жители и гости столицы Удмуртии могут загадать желание.Около Главной елки Ижевска стоят скульптуры Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Рядом расположены разные по высоте горки. Одна из них адаптирована для особенных детей. Также юных жителей Удмуртии порадуют детский ледовый городок «Удмуртия — цветущий сад», ледовые чаши-ловушки «Жар-птица» и множество ледяных скульптур.Ледовый городок в цифрах:- 600 кусков льда было заготовлено для строительства городка- 500 кг — вес одного куска льда- 5 м — высота арок «Вера», «Надежда», «Любовь»- 3 м — высота скульптур Деда Мороза и Снегурочки- 3 недели понадобилось на строительство всего городка- 2 км — длина светодиодной ленты, которая подсвечивает ледовый городокНапоминаем, что массовые гуляния в этом году не состоятся из-за пандемии COVID-19.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Какие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?- Как больницы Ижевска будут работать в новогодние праздники- Астролог сделал прогноз на 2021 год для жителей Удмуртии