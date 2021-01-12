Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо пережили первый рабочий день, чтобы сегодня снова заняться важными делами. «Комсомолка» тем временем расскажет, чего ждать от погоды.По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха опустится до -19...21 градуса. Будет облачно, временами ожидается небольшой снег. Ветер восточный, 5 — 10 м/с.Подробный прогноз на неделю можно прочитать здесь.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Писала, что не может дышать и боится за малышку»: родственники умершей от коронавируса роженицы ищут правдуПревратились в итальянцев: ижевчанка приняла участие в новогоднем шоу УргантаПредседатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов заболел коронавирусом