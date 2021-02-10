Погода в Ижевске на 10 февраля: -19 и гололедица

Морозы пока не отступают. Фото: Сергей Березин

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы выспались. Морозы продолжаются, но ведь за это мы и любим зиму. Подробнее о погоде расскажет «Комсомолка».

Днем 10 февраля столбик термометра опустится до -17…-19 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2 — 7 м/с.

Морозы пока не будут отступать. Из-за этого аварийные бригады в Ижевске перевели на 12-часовой режим.

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