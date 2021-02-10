Реконструировать терминал аэропорта Ижевска начнут в 2022 году

Жители выбрали "Концепцию единства форм" для будущего облика аэропорта. Фото: /vk.com/semenov_yaroslav78

Министру транспорта России Виталию Савельеву презентовали макет нового здания терминала в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает IZHLIFE (18+) со ссылкой на председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.

Презентация прошла в рамках VIII Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Стиль фасада выбрали жители: они голосовали на странице главы Удмуртии Александра Бречалова «ВКонтакте». В итоге выбрали «Концепцию единства форм».

Сейчас проекту здания нужно пройти экспертизу. В 2022 году начнется реконструкция. Она продлится три года.

Также в 2022 году начнут реконструировать взлетно-посадочную полосу. Проект работ уже на согласовании. Полеты при этом останавливать не будут. Вместо одной теперь будут две рулежные дорожки. Это поможет увеличить пропускную способность воздушной гавани Ижевска.

Ярослав Семенов отметил, что в 2016 году аэропортом пользовались чуть более 250 тысяч человек, а по итогам 2020 — 380 тысяч. К 2030 году эту цифру хотят увеличить в два раза.

Ранее сообщалось, что в Ижевском аэропорту планируют открыть международный терминал.

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