94 человека заразились коронавирусом в Удмуртии

Коронавирус продолжается держаться на отметке в 90+ заболевших за сутки в регионе Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Удмуртии заразились коронавирусом еще 94 человека. Это на одного человека больше, чем вчера. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба республики.

Среди заболевших 10 детей и 17 граждан пенсионного возраста.

96 человек побороли коварную болезнь и были выписаны.

Вакцинировались от коронавируса уже 21 838 человек. Из них 4451 получили второй компонент.

В общей сложности, на 21 февраля в Удмуртии зарегистрировано 27 660 случаев заболевания COVID-19 среди населения. Из них вылечились 24 284 человек. К сожалению, 359 пациентов скончались.

За весь период пандемии в лабораториях региона уже проведено 866 801 исследование на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки сделали 2 353 тестов.

Напомним, что «Комсомолка» подробно ответила на 15 наивных вопросов о коронавирусе в своем материале.

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