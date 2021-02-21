Карта распространения коронавируса на 21 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Коронавирус продолжается держаться на отметке 90+ заболевших за сутки в Удмуртии
Фото: pixabay.com
За последние сутки в Удмуртии заразились еще 94 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.
Среди заболевших 17 пенсионеров и 10 детей младше 14 лет. 96 человек победили болезнь и были выписаны.
За все время пандемии в лабораториях региона уже проведено 866 801 исследование на коронавирусную инфекцию. Только за минувшие сутки сделали 2 353 тестов.
Вакцину от коронавируса поставили уже 21 838 человек. Из них 4451 получили второй компонент.
Статистика по городам и районам:
Ижевск - 13 310
Воткинск - 1 221
Глазов - 1 390
Можга - 1 157
Сарапул - 1000
Завьяловский район - 1 602
Алнашский район - 586
Балезинский район - 429
Вавожский район - 263
Воткинский район - 317
Глазовский район - 228
Граховский район - 182
Дебесский район - 224
Игринский район - 544
Камбарский район - 223
Каракулинский район - 206
Кезский район - 281
Кизнерский район - 308
Киясовский район - 193
Красногорский район - 298
Малопургинский район - 412
Можгинский район - 278
Сарапульский район - 300
Селтинский район - 257
Сюмсинский район - 205
Увинский район - 704
Шарканский район - 421
Юкаменский район - 233
Якшур-Бодьинский район - 387
Ярский район - 231
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