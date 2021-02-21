Карта распространения коронавируса на 21 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Коронавирус продолжается держаться на отметке 90+ заболевших за сутки в Удмуртии Фото: pixabay.com

За последние сутки в Удмуртии заразились еще 94 человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 17 пенсионеров и 10 детей младше 14 лет. 96 человек победили болезнь и были выписаны.

За все время пандемии в лабораториях региона уже проведено 866 801 исследование на коронавирусную инфекцию. Только за минувшие сутки сделали 2 353 тестов.

Вакцину от коронавируса поставили уже 21 838 человек. Из них 4451 получили второй компонент.

Статистика по городам и районам:

Ижевск - 13 310

Воткинск - 1 221

Глазов - 1 390

Можга - 1 157

Сарапул - 1000

Завьяловский район - 1 602

Алнашский район - 586

Балезинский район - 429

Вавожский район - 263

Воткинский район - 317

Глазовский район - 228

Граховский район - 182

Дебесский район - 224

Игринский район - 544

Камбарский район - 223

Каракулинский район - 206

Кезский район - 281

Кизнерский район - 308

Киясовский район - 193

Красногорский район - 298

Малопургинский район - 412

Можгинский район - 278

Сарапульский район - 300

Селтинский район - 257

Сюмсинский район - 205

Увинский район - 704

Шарканский район - 421

Юкаменский район - 233

Якшур-Бодьинский район - 387

Ярский район - 231

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