Почти 3 млн 600 тысяч рублей похищено с банковских счетов жителей Ижевска за сутки

Полиция ищет мошенников Фото: pixabay.com

На прошедшей неделе за одни сутки с банковских счетов жителей столицы Удмуртии похитили почти 3,6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по городу, в каждом случае потерпевшим звонили неизвестные лжесотрудники банков, которые имитировали работу горячей линии.

Мошенники сообщали, что потерпевшим будто одобрены заявки на кредиты или обнаружены попытки перевода денежных средств. Когда потерпевшие начинали отрицать наличие заявки или переводов, лжесотружники начинали давить на то, что действия могут производить мошенники и нужно спасать деньги с карты.

Испуганные люди действовали под диктовку мошенников и различными способами переводили им денежные средства. Иногда злоумышленники имитировали звонки из правоохранительных органов, чтобы убедить человека подчиниться лжесотруднику банка. Все потерпевшие обратились в полицию.

Так, 72-летняя пенсионерка обналичила и перевела более 2,5 млн рублей мошенникам. Она отправила деньги разными суммами на разные банковские счета. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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