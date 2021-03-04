Что построят в Ижевске за забором у ТЦ «Аксион»?

Это место огорожено забором уже более 10 лет. Фото: Анастасия Захарова

Забор на участке между магазином «Альпина» и ТЦ «Аксион» на ул. Карла Маркса стоит уже более десяти лет. Строителей на площадке не видно, все заросло. Будут ли там что-то строить - этим вопросом задаются ижевчане.

В пресс-службе администрации города порталу IZHLIFE рассказали, что участок находится в зоне общественно-деловой застройки. Получается, что можно строить объекты культуры, здравоохранения, предпринимательской деятельности и другие социально важные здания.

В Минстрое Удмуртии подчеркнули, что на участке можно строить стоянки общественного транспорта. В ведомстве не знают, кто является правообладателем участка. Разрешения на строительство здесь министерство не выдавало.

Фото: Анастасия Захарова

Но в Минстрое пояснили, что имеется документация по планировке территории. И по ней здесь может появится многоэтажное здание многофункционального назначения. Но пока в документы вносятся изменения.

Напомним, подобная ситуация сложилась с другим огороженным участком на ул. Карла Маркса - возле Центральной площади.

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