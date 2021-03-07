Второй врезавшийся автобус и пять смертей на дорогах: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

На перекрестке улиц Удмуртской и Буммашевской совершил столкновение со световой опорой уже второй автобус Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.
ВТОРОЙ РАЗ НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ
Автобус с 30 пассажирами врезался в световую опору на перекрестке улиц Удмуртской и Буммашевской в Ижевске. Эта авария стала второй с прошлых выходных, когда на том же самом перекрестке столкновение со световой опорой совершил другой автобус, двигавшийся в противоположном направлении.
Фото: Кирилл
ТРОЕ ПОГИБШИХ И ТРОЕ ПОСТРАДАВШИХ
2 марта на 68 км автодороги «Игра-Глазов» произошло столкновение двух авто, одно из которых загорелось. Два человека погибли на месте, третий скончался в больнице, и еще трое были госпитализированы с различными по тяжести травмами.
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
НА КРАСНЫЙ
Игнорирование запрещающего сигнала светофора стало на этой неделе причиной сразу двух смертей.
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
1 марта в Можге водитель автомобиля «МАЗ» проехал на красный свет на регулируемом перекрестке. Он столкнулся с «Ладой Калиной», в результате чего погибла пассажирка легкового автомобиля.
В тот же день пожилая ижевчанка погибла под колесами троллейбуса, переходя дорогу на красный свет.
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
ДТП С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
2 марта автоледи из Ижевска не справилась с управлением и выехала на тротуар, сбив девятилетнего мальчика, который ожидал зеленого сигнала светофора.
А ранее, 26 февраля, водитель грузового автомобиля лесовоза наехал на 16-летнего подростка. Это также произошло в Ижевске.
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Оба ребенка остались живы, но получили травмы.
КРОМЕ ТОГО
По итогам рейдовых мероприятий в Ижевске за нарушения при перевозке детей к ответственности привлекли 126 водителей.
Также за нарушение правил дорожного движения был задержан мужчина в наркотическом опьянении.
А главу одного из муниципальных образований Удмуртии приговорили к обязательным работам за пьяное вождение.
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