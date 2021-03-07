Второй врезавшийся автобус и пять смертей на дорогах: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

На перекрестке улиц Удмуртской и Буммашевской совершил столкновение со световой опорой уже второй автобус Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

ВТОРОЙ РАЗ НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Автобус с 30 пассажирами врезался в световую опору на перекрестке улиц Удмуртской и Буммашевской в Ижевске. Эта авария стала второй с прошлых выходных, когда на том же самом перекрестке столкновение со световой опорой совершил другой автобус, двигавшийся в противоположном направлении.

Фото: Кирилл

ТРОЕ ПОГИБШИХ И ТРОЕ ПОСТРАДАВШИХ

2 марта на 68 км автодороги «Игра-Глазов» произошло столкновение двух авто, одно из которых загорелось. Два человека погибли на месте, третий скончался в больнице, и еще трое были госпитализированы с различными по тяжести травмами.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

НА КРАСНЫЙ

Игнорирование запрещающего сигнала светофора стало на этой неделе причиной сразу двух смертей.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

1 марта в Можге водитель автомобиля «МАЗ» проехал на красный свет на регулируемом перекрестке. Он столкнулся с «Ладой Калиной», в результате чего погибла пассажирка легкового автомобиля.

В тот же день пожилая ижевчанка погибла под колесами троллейбуса, переходя дорогу на красный свет.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

2 марта автоледи из Ижевска не справилась с управлением и выехала на тротуар, сбив девятилетнего мальчика, который ожидал зеленого сигнала светофора.

А ранее, 26 февраля, водитель грузового автомобиля лесовоза наехал на 16-летнего подростка. Это также произошло в Ижевске.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Оба ребенка остались живы, но получили травмы.

КРОМЕ ТОГО

По итогам рейдовых мероприятий в Ижевске за нарушения при перевозке детей к ответственности привлекли 126 водителей.

Также за нарушение правил дорожного движения был задержан мужчина в наркотическом опьянении.

А главу одного из муниципальных образований Удмуртии приговорили к обязательным работам за пьяное вождение.

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