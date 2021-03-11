Большинство жителей Удмуртии не против строительства крематория в Сарапуле

Результаты опроса «Комсомолки» Фото: скриншот

5 марта стало известно, что на окраине Сарапула собираются построить ритуальный комплекс с первым в республике крематорием. Сумма инвестиций в этот проект составит 147 млн рублей. А накануне, 10 марта, сарапульская епархия предложила главе Удмуртии вынести на обсуждение вопрос о строительстве крематория. Там считают, что постройка может задеть морально-этические и религиозные чувства граждан. «Комсомолка» решила задать этот вопрос жителям республики в социальных сетях.

Судя по нашему опросу, большинство – более 81% от голосовавших, поддерживают проект первого крематория в Удмуртии. А 18% оказались против такого решения властей.

Основной проблемой создания такого ритуального центра, как по мнению жителей, так и по заявлению представителей духовенства, может стать загрязнение экологии и неприятный запах.

- Ну что жители района Советской, гудка и дачки, готовы к постоянным похоронным процессиям из Башкирии и Пермского края!? А вам жители Гудка-2 и посёлка Кирпичный - как такое соседство!?, - пишут в группе «Злой сарапульчанин» во «ВКонтакте» (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

- При чем тут Башкирия или Пермский край? Эта площадь находится по соседству с действующими кладбищами. Вы бы для начала посмотрели где находится кадастровый адрес, а вы панику наводите. Как эта территория может отрицательно сказаться на жителях районах которые вы указали? Что за привычка панику в массы выводить?, - пишет Natali Natali в комментариях к этому посту.

- Крематорий это вам не труба из ТЭЦ, дыметь и вонять не будет, - добавляет Алешка Конан.

- В Нижнем Новгороде в районе крематория стоит устойчивый тошнотворный запах паленых волос. У нас поблизости будет Пастухово (менее километра) и Смолино (там огуречные плантации, с которых кормится весь Сарапул и родник, на который полгорода ездит). Нам оно надо?, - отвечает Александр Парламентариев.

Но кроме заботы о экологии, поднимается и моральный вопрос. Его ярко осветил в открытом письме с заголовком «Что будут чувствовать жители, зная, что по соседству сжигаются тела людей?» к главе Удмуртии Александру Бречалову епископ Сарапульский Антоний.

Такие обсуждения распространены и среди населения.

- Интересно кого спрашивали? Прихожан своих? А остальные не в счёт? Кладбище сегодня есть а завтра там дом построят, мало таких случаев? Крематорий уже необходим, кто хочет тот на кладбище, а кто не хочет на кладбище? Ближайший где? В Ебурге?, - пишет Александра Путянина в группе «Подслушано в Сарапуле».

- А кого спрашивали, когда принимали решение о строительстве? В крематорий поедут единицы, нормальные же люди предпочтут традиционное захоронение..., - отвечает ей Сварог Ижевский.

- Ну, что то не верится, что вонь будет. Опять же с практической точки зрения похороны это утилизация тела человека (оболочки), поэтому крематорий это практично, экономично, экологично. На самом деле смущает то, что криминал будет пользоваться, что власть обманет с результатами экологической экспертизы, что чиновники при строительстве на распилах-откатах наварятся, что коммерсанты цены задерут, - высказывает свое мнение Руслан Рябов.

- Моё мнение такое: есть люди верующие и нет, Так вот верующим кладбище, ну а остальным по желанию, - добавляет Иван Жебалов.

- Моральные ценности постепенно меняются, мы живем уже в 21 веке, разве нет!? С точки зрения церкви я понимаю что это принесет значительный отток средств, как у мусульман я просто не в курсе. Конечно они будут против! Зато если построят крематорий будет выбор! Почему бы не создать форму документа, по которой каждый человек, находясь в трезвом уме из своих соображений мог бы поставить галочку каким образом он хотел бы отойти в мир иной!?, - пишет Игорь Илинбаев в группе «Злой сарапульчанин».

- Какой блин крематорий? Мы где живем? В России всегда хоронили, как можно сжечь например мать?, - отвечает Мария Маша.

Одна на многие вопросы уже ответил глава Сарапула Виктор Шестаков на своей странице в социальных сетях. Он объяснил, что крематорий будет находится в районе городского кладбища №3, а разработанный проект санитарно-защитной зоны будет утверждать Роспотребнадзором.

- Здесь очень серьезный подход с точки зрения законодательства, санитарных и этических норм. Проектно-сметная документация самого объекта также подлежит обязательной экспертизе, - написал градоначальник.

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