В 2021 году жители Удмуртии подали заявки по инициативному бюджетированию на 209 млн

Перечень проектов-победителей объявят 24 марта Фото: Алена Селезнева

Сегодня, 17 февраля, в Удмуртии завершился прием заявок и конкурсный отбор 2021 года по инициативному бюджетированию. В 2021 году жители республики отправили 342 проекта, из которых 332 будут допущены к конкурсу. По предварительным подсчетам общая сумма на воплощение всех идей граждан составляет 209 млн рублей. Однако в бюджете региона на эти цели заложено 180 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом количество заявок в этом году увеличилось более чем на 50%.

Перечень проектов-победителей объявят 24 марта.

Кстати, приоритетными направлениями проектов для жителей являются: дороги, детские площадки, места массового отдыха и обустройство спортивных объектов.

Развитие инициативного бюджетирования в республике можно отследить по цифрам. Так, в 2019 году была подана 141 заявка, из которой в итоге выбрали 83 проекта для реализации. А в 2020 году количество заявок увеличилось до 244, из которых 237 были успешно проинвестированы.

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