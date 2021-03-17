Старшеклассники в Удмуртии смогут обучаться «основам взрослой жизни»

Там школьникам будут рассказывать основы финансовой грамотности Фото: Диля Ахмадишина

RT на русском сообщает со ссылкой на документ от директора Института прогрессивного образования Анны Маркс, что она обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести для старшеклассников курс «Основы взрослой жизни». Если решение по этому документу будет положительным, то оно будет распространятся и на школьников из Удмуртии.

Планируется, что на этом курсе школьникам будут рассказывать об основах финансовой грамотности, психологии, межличностных взаимоотношений, правильного питания и осознанного потребления.

По словам Маркс, 76% учащихся средней и старшей школы неудовлетворительно отзываются о качестве базовой школьной программы. Большинство в своих ответах как раз указывали причинами оторванность от реальной жизни и несовременность. Именно этот опрос и выявил потребность школьников в обучении «взрослым» жизненным навыкам.

К ним они относят финансовую грамотность и половое воспитание.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В 2021 году жители Удмуртии подали заявки по инициативному бюджетированию на 209 млн

Прокуратура начала проверку по факту обрушения кровли дома на улице Машиностроителей в Ижевске

Коммерческий директор КОМОССТРОЙ® Александр Кузнецов: «Ижевск должен не только расширяться, но и развиваться внутри себя»

Удобство и контроль или ненужные затраты: правда и мифы о школьных картах в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.